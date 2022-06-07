Галкин на своем концерте высмеял Скабееву и Соловьева

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Максим Галкин во время гастрольного тура на одном из выступлений в Израиле высказался о происходящей в мире ситуации, при этом он высмеял ведущих Владимира Соловьева и Ольгу Скабееву. Видео с выступлением артиста попало в Сеть. Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни заняли сторону юмориста, поддержав его нелестное высказывание против ведущих телеканала «Россия 1». Другие же напомнили, что они профессионалы своего дела.

Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом АВВА, шведскую стенку переименуют в лазалку. И, конечно, запретят сказки Астрид Линдгрен. Я уже вижу Соловьева, и он орет: «Карлсон!» — говорит комик на своем выступлении.

Певица Алла Пугачёва, уехавшая из России после начала спецоперации на Украине, ответила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) на оскорбления в её адрес на телецентре «Останкино». Там появилась бегущая строка, в которой неизвестные радовались, что певица уехала из страны, и в матерной форме уверяли, что она всем надоела. Певица написала: «Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна».

Пугачёва и её супруг подверглись резкой критике после отъезда, при этом певица предпочитала долгое время отмалчиваться и не комментировать ни длительное пребывание в Израиле, ни ситуацию в России.