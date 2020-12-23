Галкин высказался о выдвижении Пугачёвой в Госдуму

https://static.news.ru/photo/bcea0356-4527-11eb-b931-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: maxgalkinru/instagram.com

Певица Алла Пугачёва не собирается претендовать на должность депутата Госдумы в 2021 году. Об этом сообщил её муж, юморист Максим Галкин.

Алла ни в каких выборах участие принимать не будет и ни в какую Госдуму идти не собирается, — сказал шоумен в Instagram.

Галкин также рассказал, что им никто с подобным предложением не звонил, как ранее заявлялось в СМИ.

На днях источники газеты «Ведомости» утверждали, что партия «Единая Россия» рассматривает звёздных кандидатов в Госдуму от Москвы. В их число вошли певицы Валерия и Алла Пугачёва, комик Павел Воля, а также футболист Игорь Акинфеев.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин тоже опроверг заявления о планах своей супруги певицы Валерии стать депутатом. По его словам, предложений выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Госдумы в 2021 году ей никто не делал, писал NEWS.ru.

В ЦСКА также отреагировали на появившуюся в СМИ информацию, заявив, что сведения по поводу Акинфеева — всего лишь слухи.