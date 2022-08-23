Галкин вышел на сцену в Польше в жёлто-синем костюме

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Максим Галкин, гастролирующий по Европе, вышел на сцену в Польше в жёлто-синем костюме. Фрагмент из выступления юморист опубликовал в своём микроблоге.

Фото: соцсети

В Польше у него намечены несколько выступлений, на одном из которых он показал, что занимает позицию Украины.

Спасибо моим зрителям в Варшаве! Получил от вас заряд невероятной энергии! — подписал кадры муж Пугачёвой.

Галкин не раз выступал с критикой России. Юморист даже заговорил на латышском языке на одном из концертов в Латвии, опасаясь, что на него могут завести в России уголовное дело. О своём возвращении на родину артист не говорит, хотя и не собирается расставаться со своим особняком в подмосковной деревне Грязь.

Ранее Максим Галкин на своём концерте в Латвии обсмеял полученные им в России награды, полученные за творческую и общественную деятельность. На выступлении в рыбацком посёлке Роя комик коснулся темы награждений. Муж Пугачёвой заявил, что никогда не одобрял получение артистами званий и премий.