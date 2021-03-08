Галкин устроил ревизию на кухне собственного замка

https://static.news.ru/photo/0fe315da-0dbe-11eb-89f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: maxgalkinru/instagram.com

Российский артист и телеведущий Максим Галкин «пустил» на свою кухню подписчиков Instagram. Он поделился фото и видео из замка в деревне Грязь, где живёт с супругой Аллой Пугачёвой и детьми Лизой и Гарри.

Галкин показал, что стоит у него на плите. Еду семья наготовила к 8 Марта.

Он встречает нас не только радостью от выбранных с любовью подарков и запахом мимозы, но и ароматами с кухни. Да, это у нас в генетическом коде заложено — готовить на праздники так, будто накормить нужно будет всю родню сразу, — рассказал шоумен.

Он отметил, что у него на кухне сейчас «вкуснота на вкусноте». Подписчики Галкина признались, что наготавливают много на каждый день, а не только в праздники, потому что в доме много мужчин.

«Ждём концерта нового к 8 Марта, а не суп», «Максим, ну вы чудо. Можете создать настроение», писали фанаты Галкина.

В воскресенье семья устроила весенний праздник, который придумала супруга телеведущего Алла Пугачёва. У их замка поклонники уже с утра устроили настоящее шоу, Примадонна вышла их приветствовать, пишет Teleprogramma.pro.

instagram.com/maxgalkinru/

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналист сделал похабный комплимент Пугачёвой на дне рождения Зайцева. Дело было в наряде певицы от Игоря Гуляева, который дополняла красная шляпка с вуалью в виде огромного мака.