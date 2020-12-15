Галкин устроил «репетицию» Нового года, нарядив ёлку вместе с детьми

https://static.news.ru/photo/32679d48-3f63-11eb-9cb4-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин показал, как он вместе с детьми наряжает ёлку и репетирует встречу Нового года. Муж Аллы Пугачёвой оделся с близнецами в одном стиле — в красно-белые наряды.

Чтобы всё выглядело правдоподобно, ведущий даже организовал праздничный стол, уставив его закусками. Галкин и его дети не только украсили шарами и игрушками ёлку, но и развесили по дому разноцветные гирлянды.

instagram.com/maxgalkinru/

Сегодня мы с Гарри и Лизой украшаем дом и репетируем Новый год, — подписал шоумен кадры с семейного праздника.

instagram.com/maxgalkinru/

Кульминацией торжества стал взрыв хлопушки с конфетти, которую торжественно разрядил глава семейства. Дети восторженно кричали «ура!» и искренне радовались преддверию праздника.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Максим Галкин совершенно случайно опубликовал фото супруги без макияжа и в халате в момент, когда снимал сборы детей в школу. Близнецы крупным планом показаны в центре снимка, а позади них выглядывает из-за угла Примадонна в самом обычном виде.