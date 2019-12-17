https://static.news.ru/photo/e57e888a-213f-11ea-86e1-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин установил в их с Пугачёвой доме дверь из бронзы с аметистами. Изначально стояла обычная дверь, но поскольку Галкин называет своё жилище замком, то и дверь он придумал соответствующую.

В качестве образца послужила дверь, выполненная французским литейщиком в середине позапрошлого века. Так что дверь Галкина — уменьшенная копия знаменитых дверей, который стоят во Флорентийском баптистерии.

Внутренняя сторона двери отделана эмалями XVII века, которые он купил в Париже. На них изображены страсти Христовы.

Вместе с художником Артёмом Степаняном мы взяли уже существующие образцы французской бронзы, украшенной полудрагоценными камнями: аметистами, бирюзой, сердоликом, небольшими гранатами, — рассказывает в своём микроблоге юморист.

Обрамление рамок покрыто сусальным золотом. Дверь уже оценили другие звёзды шоу-бизнеса. Свой восторг мужу Пугачёвой высказали Саша Савельева, Игорь Крутой, мать Тимати, Александр Ревва и другие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян предложил снять в России свою версию украинского сериала «Слуга народа». На роль Василия Голобородько, ставшего президентом страны, он бы пригласил артиста Максима Галкина.