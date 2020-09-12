Галкин снял «исподтишка» Пугачёву в купальнике

https://static.news.ru/photo/63ba8248-f64d-11ea-9757-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Максим Галкин опубликовал фото Пугачёвой, загорающей на шезлонге в купальнике. Певица не подозревала, что её снимает супруг, так как, по выражению Галкина, не любит, когда её фотографируют.

Снимок сделан в Юрмале, где артистка проводила практически каждое лето до пандемии.

@maxgalkinru

Любимая загорает! Снял исподтишка, не любит, когда её фотографируют, — подписал снимок юморист.

Поклонники пришли в восторг от эффектной фигуры Примадонны. Пользователи наперебой стали осыпать Пугачёву комплиментами, отмечая, как расцвела и похорошела певица, какая восхитительная у неё фигура и стройные ноги. «Народ просто ахнул», «Максиму очень повезло, такая эффектная женщина рядом», «Прекрасная и очаровательная», не скупились на похвалы поклонники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Алла Пугачёва по достоинству оценила снимок, который опубликовала у себя Юлия Высоцкая. Актриса снялась на балконе гостиничного номера в Италии в белоснежном хлопковом сарафане в стиле бэби-долл.