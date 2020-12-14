Галкин случайно снял Пугачёву сонную, в халате и без макияжа

https://static.news.ru/photo/9e08dc40-3e9d-11eb-974d-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Максим Галкин совершенно случайно опубликовал фото супруги без макияжа и в халате в момент, когда снимал сборы детей в школу. Близнецы крупным планом показаны в центре снимка, а позади них выглядывает из-за угла Примадонна в самом обычном виде.

Этот снимок привлёк внимание пользователей больше, чем самые красивые постановочные портреты певицы. В кадрах — абсолютно обычная семейная жизнь: первоклашки собираются в школу, родители сами готовят им завтрак и помогают в сборах. Дети жалуются, что ещё спят, Алла Борисовна уточняет у супруга, проснулся ли он.

Милые кадры видео опубликованы в сторис юмориста, на них голос Примадонны звучит за кадром. А вот позже хозяйка замка попадёт в кадр, провожая двойняшек в школу.

Естественная и совершенно «домашняя» Пугачёва вызвала бурю эмоций у поклонников. «Мама на заднем плане», «Алла там из-за угла всех приветствует, это так мило», «Круто получилось», написали в комментариях поклонники.

Ранее NEWS.ru сообщал, что артист Максим Галкин поделился с поклонниками видеозаписью жёсткого розыгрыша своей супруги Аллы Пугачёвой, из-за которого она очень испугалась и даже стала бросаться в мужа подручными предметами.