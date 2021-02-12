Галкин с телеэкрана обратился к Алле Пугачёвой

Максим Галкин обратился к супруге Алле Пугачёвой в эфире Первого канала. Шоумен стал гостем программы «Вечерний Ургант».
Компанию артисту составил Сергей Светлаков. Выбор гостей на передачу ведущий Иван Ургант обосновал приближением Дня всех влюблённых. Он предложил Галкину и Светлакову с экрана поздравить своих любимых женщин.
Алла! Поздравляют тебя с Днём святого Валентина! — обратился к жене Максим Галкин.
Светлаков более душевно поздравил свою супругу Антонину Чеботарёву. А сам Ургант выбрал для поздравления гендиректора Первого канала Константина Эрнста. Его телеведущий ещё раз поздравил с юбилеем: Эрнст недавно отметил 60-летие.
Шоу «Вечерний Ургант» вновь возобновилось в эфире ТВ после отпуска. Иван Ургант радует зрителей шутками, искромётным юмором и беседами с интересными гостями.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Максим Галкин пожаловался на большие расходы за коммунальные услуги. Замок в деревне Грязь обходится юмористу и Примадонне в круглую сумму.