Галкин с телеэкрана обратился к Алле Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/3c350b9e-6dbc-11eb-89e7-96000091f725_660.jpg Максим Галкин и Алла Пугачёва Фото: maxgalkinru/instagram.com

Максим Галкин обратился к супруге Алле Пугачёвой в эфире Первого канала. Шоумен стал гостем программы «Вечерний Ургант».

Компанию артисту составил Сергей Светлаков. Выбор гостей на передачу ведущий Иван Ургант обосновал приближением Дня всех влюблённых. Он предложил Галкину и Светлакову с экрана поздравить своих любимых женщин.

Алла! Поздравляют тебя с Днём святого Валентина! — обратился к жене Максим Галкин.

Светлаков более душевно поздравил свою супругу Антонину Чеботарёву. А сам Ургант выбрал для поздравления гендиректора Первого канала Константина Эрнста. Его телеведущий ещё раз поздравил с юбилеем: Эрнст недавно отметил 60-летие.

Шоу «Вечерний Ургант» вновь возобновилось в эфире ТВ после отпуска. Иван Ургант радует зрителей шутками, искромётным юмором и беседами с интересными гостями.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Максим Галкин пожаловался на большие расходы за коммунальные услуги. Замок в деревне Грязь обходится юмористу и Примадонне в круглую сумму.