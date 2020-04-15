Галкин с детьми поздравил Пугачёву с днём рождения

https://static.news.ru/photo/a316d2b0-7f16-11ea-bb0f-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугечёва и Максим Галкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юморист Максим Галкин вместе с детьми поздравил свою жену Аллу Пугачёву с днём рождения. Знаменитой российской певице 15 апреля исполнился 71 год.

С днём рождения, любимая, — подписал семейное видео в Instagram Галкин.

В трёхминутном ролике Гарри и Лиза Галкины с цветами и воздушными шарами прочитали для Аллы Пугачёвой стихи, спели песню, подарили собственноручно изготовленный плакат, чем довели именинницу до слёз умиления.

Будь окрылённой, молодою вечно, живи, в любви купаясь без потерь, — продекламировали дети хором.

Как писал NEWS.ru, Андрей Разин напророчил звёздам российской эстрады продажу своих коллекционных вещей с аукционов. Эта участь коснётся и Пугачёву, и Галкина, и Киркорова, считает продюсер «Ласкового мая». Такое будущее связано с тем, что популярные артисты никогда не платили за свою концертную деятельность. При всём этом их средний доход составляет €180 тыс. в месяц, уверяет Разин.