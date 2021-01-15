Галкин растрогал поклонников памятным видео с покойной мамой

https://static.news.ru/photo/be0b3a70-5800-11eb-992f-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: maxgalkinru/instagram.com

Российский шоумен Максим Галкин почтил память своей матери — Натальи Прагиной. 16 января 2021 года ей исполнилось бы 80 лет. Женщина ушла из жизни в 2004 году. Она работала старшим научным сотрудником в Международном институте теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН.

Сегодня маме исполнилось бы 80 лет. Мамочка, помню, люблю, — написал телеведущий на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Кроме того, знаменитый пародист опубликовал архивное видео — он снимает какое-то семейное торжество на камеру, а его мама смотрит на него и улыбается. Нынешняя супруга Галкина, певица Алла Пугачёва первой оставила комментарий под постом — несколько значков сердца и ладоней, сложенных, как во время молитвы. Публикация звезды явно растрогала поклонников комика:

Ваша мама бы Вами очень гордилась!

Максим, вы похожи на свою маму.

Накануне Максим Галкин покатался поздно вечером с сыном Гарри с крутой горки. Видео появилось на фанатской страничке сына Примадонны. В кадре папа и сын стремительно несутся с горки на ледянке. Спуску с крутого виража сопутствуют смех и визг. Дело происходит в саду, освещённом новогодней иллюминацией особняка Галкина и Пугачёвой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что младшая дочь певицы Аллы Пугачёвой и шоумена Максима Галкина Лиза песней поздравила с днём рождения композитора Раймонда Паулса. 12 января народному артисту СССР исполнилось 85 лет.