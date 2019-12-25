https://static.news.ru/photo/dc8b53b6-2725-11ea-968d-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин и Алла Пугачёва Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Популярный телеведущий Максим Галкин признался, что не осуждает суррогатное материнство. По его словам, каждый имеет на это право.

Юморист рассказал, что лично не был знаком с женщиной, которая выносила ему детей. Однако он знал о ней всё, но она ничего не знала о заказчиках. Звёздное семейство создало «самые комфортные из возможных» условия для суррогатной матери.

Она, естественно, не знала, кому она рожает. В идеальных условиях это полная анонимность. Я знал, кто она, но она не знала, кто мы, — отметил Галкин в интервью YouTube-каналу «А поговорить?».

Специалисты помогли выбрать Галкину и Алле Пугачёвой выбрать суррогатную мать. Процедура включала анкетирование, собеседование с записью на видео и изучение всей информации о человеке.

Кроме того, Галкин добавил, что переплатил за эти услуги, поскольку в важных случаях всегда поступает так, чтобы потом не было проблем.

Как ранее писал NEWS.ru, Галкин не перестаёт радовать публику новыми семейными видео. В этот раз шоумен решил показать, как супруга и дети встречают его с гастролей. Он опубликовал видео, где двойняшки Гарри и Лиза, а также Алла Пугачёва радостно приветствуют его после очередной рабочей поездки.