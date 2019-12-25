https://static.news.ru/photo/2186e07a-26ea-11ea-85ae-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юморист Максим Галкин в эфире программы «А поговорить?» на YouTube рассказал журналистке Ирине Шихман, почему он отказывается выступать в Чечне. По словам артиста, он боится делать это, потому что может сказать что-то такое, за что впоследствии придётся извиняться.

Комик отмечает: он человек дипломатичный, но всё же любит свободу высказывания. Кроме того, подчёркивает Галкин, за произнесённые со сцены слова он привык отвечать.

Супруга Аллы Пугачёвой уже много раз приглашали выступить в Чечне, на что шоумен всегда отвечал отказом.

Я боюсь, что скажу что-то не то и это как-то неправильно воспримут. А потом придётся извиняться, — заявил Галкин в эфире программы.

Кроме того, юморист иронично отозвался о своих коллегах, которые часто выступают на территории Чечни. Он сказал, что «царедворствовать» как другие артисты не собирается.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Ксения Собчак высказала претензию Максиму Галкину из-за его нежелания принять участие в её авторском YouTube-шоу. Причём шоумен отверг уже второе предложение светской львицы.