Галкин рассказал о воспитании детей от брака с Пугачёвой

Максим Галкин рассказал о воспитании детей — Лизы и Гарри, которые родились в браке юмориста с Примадонной. Детям по восемь лет, они ходят в престижную школу, изучают иностранные языки и занимаются музыкой. О том, как и кто с ними занимается, артист рассказал в интервью литературному критику Галине Юзефович.

По словам Галкина, он мало читает с детьми, а, вернее, почти не читает, так как снимает с ними фильмы и играет. Читает с детьми его супруга, Алла Пугачёва, которая же занимается с двойняшками музыкой.

Короче, я — весёлый папа-друг, мама больше занимается воспитанием, поэтому Алла с ними читает. Она же с ними музыкой занимается. Они обожают заниматься. Особенно Лиза. Гарик сейчас читает Носова «Витя Малеев в школе и дома». Лиза чего только не читает, в данный момент что-то из Джанни Родари, — рассказал Галкин.

Артист посетовал, что дети очень загружены в школе и приходят домой поздно вечером.

Они сейчас столько занимаются в школе, что невозможно. Дети уходят утром, приходят вечером поздно: они там домашку делают, какие-то там дополнительные занятия. Какой там читать? Пусть дети поиграют, у них должна быть жизнь какая-то. Дети в пять, шесть, в полседьмого иногда приходят, — сказал артист.

Ранее телеведущий Иван Ургант в шутку назвал юмориста Максима Галкина «пролетающей над ним кометой» из-за высокой популярности комика на YouTube. Он сравнил себя с человеком, который медленно едет на ослике, в то время как Галкин движется со скоростью «сверхзвукового истребителя».