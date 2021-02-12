Галкин рассказал, на что никогда не жалел денег во время жизни c Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/5016eed6-6dec-11eb-b0f2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий Максим Галкин назвал статью расходов, на которую за время жизни с певицей Аллой Пугачёвой он никогда не жалеет денег.

Речь идёт об образовании их детей — Лизы и Гарри Галкиных.

Лиза и Гарри уже разговаривают на нескольких языках, занимаются музыкой и учатся в одной из лучших школ Москвы. Важно с первых лет жизни вкладываться в наследников, чтобы потом их ждало большое будущее, — рассказал юморист в эфире Первого канала.

По словам Галкина, именно на нём лежит в настоящее время содержание семьи. Он работает на телевидении и даёт концерты. Также юморист рассказал, что всё своё свободное время проводит с наследниками.

Ведущий добавил, что у Гарри и Лизы отличное чувство юмора. Особенно он выделил сына, который, как считает Галкин, уже сейчас является готовым юмористом. Также Галкин сказал, что приучает детей к труду — недавно отец и сын меняли лампочки в люстре.

Ранее Максим Галкин пожаловался на большие расходы за коммунальные услуги. Замок в деревне Грязь обходится юмористу и Примадонне в круглую сумму. По его словам, он даже пытается экономить, но из этого ничего не получается. Дом, в котором живут Пугачёва и Галкин с детьми, построен по индивидуальному проекту, его содержание обходится дорого. Чтобы сэкономить, Галкин покупает энергосберегающие лампочки, писал NEWS.ru.