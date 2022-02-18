Галкин рассказал, как они с Пугачёвой распределяют родительские обязанности

Телеведущий и юморист Максим Галкин признался, что воспитанием детей в их семье занимается его супруга и певица Алла Пугачёва. По словам шоумена, он в основном играет с детьми и «снимает какие-то фильмы», пишут «Народные Новости».

Я, к сожалению, мало читаю с детьми, практически не читаю, потому что я с ними играю, снимаю какие-то фильмы. У нас больше такое: я — веселый папа-друг. Мама больше занимается воспитанием. Поэтому Алла с ними читает, она же с ними музыкой занимается. Иногда она вздыхает и говорит, что она только все требует. Нельзя сказать, что она злая, тем более что они обожают заниматься, особенно Лиза, — посмеялся Галкин.

Он признался, что его дети предпочитают читать советскую «классику». По словам телеведущего, его сын Гарик сейчас увлёкся «Приключениями Вити Малеева в школе и дома». Дочь Лиза же читает «что-то из Джанни Родари». При этом Галкин посетовал на то, что дети слишком много учатся. По его словам, они приходят из школы в шесть часов вечера и после выполнения домашних заданий практически не успевают поиграть.

Ранее Галкин показал дизайнерский наряд дочери, в котором она ходит в школу. На девочке белая дублёнка с красными цветами, а также красные сапоги, шарф и шапка. Наряд для Лизы Галкиной изготовил дизайнер Игорь Гуляев. Дочь шоумена призналась, что в нём ей очень удобно.