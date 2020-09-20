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Галкин раскрыл секреты ведения аккаунтов в Сети сыну подруги Пугачёвой

09:53, 21 сентября 2020 19
Максим Галкин Максим Галкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юморист Максим Галкин рассказал сыну подруги Аллы Пугачёвой, адвоката Иды Достман, как вести аккаунты в социальных сетях.

Максим Галкин ведёт активно социальные сети, в которых делится моментами из жизни своей семьи. Юморист обрёл хороший опыт за то время, пока ведёт хронику семейной жизни. Теперь Максим Галкин решил поделиться секретами ведения аккаунтов в социальных сетях с Яшей Достманом.

Когда молодёжь наступает на пятки. С таким учителем, как Максим Галкин, скоро Яша Достман станет блогером. За обедом с Аллой Пугачёвой поймали их за обучением,прокомментировала видео Ида Достман.

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Как писал NEWS.ru ранее, Максим Галкин опубликовал в Сети видео, на котором его сын Гарри играет в папарацци. Отмечается, что дети Аллы Пугачёвой и Максима Галкина часто играют в папарацци, так как хорошо знакомы с этой профессией.

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