Галкин продолжает юмористические гастроли, несмотря на теракт в «Крокусе» SHOT: Галкин не отказался от юмористических гастролей несмотря на теракт в РФ

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не отменил свои юмористические гастроли несмотря на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» и последовавшую за этим всеобщую скорбь, сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, телеведущий отправился с туром по Израилю. На своих выступлениях он сравнивал себя с Иисусом Христом и шутил про Филиппа Киркорова.

Канал добавил, что комик попытался включить в свою юмористическую программу современные тренды, например, обсудил «Дымок» музыканта Ицыка Цыпера. При этом Киркорову он посвятил целую песню, а также отыграл пародию на Лолиту Милявскую. По информации канала, теракт в «Крокусе» на выступлениях затронут не был.

Ранее пользователи Instagram (деятельность в РФ запрещена) раскритиковали Аллу Пугачеву за молчание о теракте в зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Они обратили внимание на тот факт, что певица ведет активную деятельность в соцсетях и часто комментирует различные события, а в этом случае ничего не сказала. Подписчики Пугачевой подчеркивают, что в соцсетях многие артисты выражают слова сочувствие родным пострадавших и погибших, а также анонсируют благотворительные акции.