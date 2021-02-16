Галкин признался Ивлеевой в страхе перед Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/c585e8fa-7050-11eb-8152-96000091f725_660.jpg Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

29-летний блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева предложила юмористу Максиму Галкину сотрудничество. Артист не стал делать из переписки секрета и ответил своей коллеге публично.

Что скажешь? Поделаем какую-нибудь «фи» для влога, — спросила телеведущая у Галкина.

На этот вопрос её сподвиг один из подписчиков, который предложил наведаться в замок к Галкину с его супругой, певицей Аллой Пугачёво, и поделать «какую-нибудь фи».

Юморист заявил, что должен согласовать этот вопрос с женой, поскольку она может не оценить данное предложение.

Сначала эту «фи» надо согласовать с женой, а то мне будет «фе», — ответил Галкин.

Ивлеева с юмором отреагировала на сообщение артиста и заявила, что тоже спросит разрешения у своего супруга Алексея Узенюка (рэп-исполнитель Элджей).

Ранее Галкин пожаловался, что содержание замка в деревне Грязь обходится ему с Пугачёвой в круглую сумму. Это связано с тем, что замок построен по индивидуальному проекту. Артист сам следит за счетами и знает, сколько платит за свет и газ. Конечно, Галкин пытается сэкономить. Например, для огромной люстры, он купил энергосберегающие лампочки мощностью по 10 ватт, но в целом траты на коммунальные услуги получаются приличными.

Как писал NEWS.ru, юморист показал, как катается поздно вечером с сыном с крутой горки. Видеозапись появилась на фанатской страничке сына Примадонны. Папа и сын стремительно несутся с горки на ледянке, спуску с виража сопутствуют смех и визг.