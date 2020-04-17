Галкин припомнил Собчак катафалк и танцы после слов ведущей о россиянах

https://static.news.ru/photo/fb3db5a2-80ac-11ea-a1b6-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Юморист Максим Галкин отреагировал на пост Ксении Собчак в социальной сети, в котором журналистка раскритиковала поведение простых россиян и медийных персон во время самоизоляции.

По словам супруга Аллы Пугачёвой, вся страна пережила выходки телеведущей на свадьбе с откровенными танцами и катанием по Москве на катафалке. У людей, подчеркнул Галкин, «даже на это» иронии хватило.

Артист посоветовал ведущей на собственном примере показать, как нужно вести себя в Сети в самоизоляции.

У тебя режиссёр под боком, пусть подскажет. Я, к примеру, с Настей Ивлеевой в прямом эфире литературный баттл шуточный про карантин сделал. Короче, легче, — написал Галкин в комментариях на странице Собчак в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, телеведущая выступила с критикой того, как звёзды и простые россияне ведут себя в Интернете во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.

По словам Собчак, ей всё это ужасно надоело. Журналистка с опаской открывает ленту соцсетей, потому что каждый раз там можно увидеть людей, принимающих участие в каких-либо безумных и странных челенджах.