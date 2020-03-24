https://static.news.ru/photo/e4077ea8-6e56-11ea-9253-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский юморист Максим Галкин с юмором отнёсся к беседе на английском языке блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой и актёра Джареда Лето.

Во время видеочата в Instagram американец поинтересовался у россиянки, чем она занимается. Узнал, что Ивлеева называет себя популярной в России телеведущей и блогером. Лето заметил, что по окончании пандемии коронавируса должен обязательно посетить её телешоу.

Не этот диалог, а английское произношение Ивлеевой стало причиной многочисленных шуток. Причём сама россиянка подлила масла в огонь, подписав пост фразой: «Английский язык покинул(а) чат».

Галкин прокомментировал беседу, попросив Ивлееву не забывать старых друзей и сообщить голливудской звезде, что он и Пугачёва тоже весьма известны в России. И они не против, если Лето заглянет в их замок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-солистка группы «Мираж» 55-летняя Наталья Гулькина призналась: у неё больше нет претензий к телеведущему Максиму Галкину, который ранее перепутал её с другой певицей. По её словам, он извинился, ей было очень приятно. Да и просмотров в Интернете получилось очень много, отметила звезда.