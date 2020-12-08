Галкин показал видео жёсткого розыгрыша Аллы Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/600516c0-39d9-11eb-8278-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Артист Максим Галкин поделился с поклонниками видеозаписью жёсткого розыгрыша своей супруги Аллы Пугачёвой, из-за которого она очень испугалась и даже стала бросаться в мужа подручными предметами.

В своём Instagram Галкин выложил видео, на котором его сын и дочь Гарри и Лиза напугали его самого бутафорским приведением, которое принесли с собой в комнату к отцу. После этого у артиста родилась идея «напугать маму», дети её активно поддержали.

Когда все трое зашли в комнату к Примадонне, дети отвлекли внимание певицы, а Галкин в этот момент неожиданно продемонстрировал Пугачёвой приведение, от чего она буквально подскочила на месте и стала кидаться в мужа предметами, которые лежали рядом.

Как сообщал NEWS.ru, ранее музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал пожилых звёзд российского шоу-бизнеса за их желание оставаться на сцене до старости. К таким звёздам он отнёс и Аллу Пугачёву.