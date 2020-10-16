Галкин показал пародию на Зеленского

https://static.news.ru/photo/5c1cddb4-0fdf-11eb-8b70-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/maxgalkinru

На тему «пяти важных вопросов», на которые должны ответить украинцы во время местных выборов, не смог не пошутить юморист и телеведущий Максим Галкин. Видео с пародией супруг примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой опубликовал в Instagram.

Комик в образе президента Украины в снятом ролике задаёт вопросы о том, можно ли ставить провинившихся парламентариев в угол и нужно ли сократить население до 300 нардепов. Комик также затронул вопрос легализации медицинского каннабиса для тяжелобольных политиков. Кроме того, Галкин поинтересовался, нужно ли украинскому лидеру проводить такой опрос перед выборами.

При этом мнения подписчиков о видео разделились.

Максим, вы гениальны. Это суперпародия! — писали фолловеры.

Другие негативно отозвались о его новом посте. Но при этом интернет-пользователи отметили, что Галкин очень хорошо говорит на украинском языке.

3 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении всенародного опроса населения в день местных выборов, 25 октября. Он заявил, что задаст «пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне», но о чём государство украинцев раньше не спрашивало. Ранее Зеленский анонсировал первые два вопроса: «Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?» и «Поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны?».

После этого он обнародовал остальные три, которые касались сокращения количества депутатов в Верховной раде до 300, легализации на Украине медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжёлых больных и поднятия вопроса об использовании гарантий безопасности, определённых Будапештским меморандумом.

Как писал NEWS.ru, ранее экс-премьер Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала инициированные Зеленским «5 важных вопросов». Один из них касается легализации марихуаны. Тимошенко считает, что ради этого пункта и затевается весь опрос, а «заказ» на него поступил от наркокартелей.