https://static.news.ru/photo/a82a8694-6f1b-11ea-8ef2-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал в соцсети видеоролик, в котором показан безопасный способ нажатия кнопок лифта. Памятуя о том, что коронавирус держится на разных поверхностях по несколько дней, автор идеи нашёл возможность не прикасаться руками к кнопкам вызова лифта.

Оригинальный способ гигиенического бесконтактного пользования кнопками в условиях пандемии. Друг из Прибалтики прислал. Это ж надо было такое придумать! — говорится в сообщении Галкина, размещённом на его странице в Instagram.

На видео мужчина воспользовался лифтом, у кнопки вызова которого приклеена губка с воткнутыми в неё зубочистками и пластиковый стаканчик. Мужчина использовал одну из зубочисток, нажав ею на кнопку, после чего выбросил в стаканчик. Точно так же была оборудована и кабина лифта.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Максим Галкин с юмором отнёсся к беседе на английском языке блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой и актёра Джареда Лето. Во время видеочата в Instagram американец узнал, что Ивлеева называет себя популярной в России телеведущей и блогером. Но не их диалог, а английское произношение Ивлеевой стало причиной многочисленных шуток. Причём сама россиянка подлила масла в огонь, подписав пост фразой: «Английский язык покинул(а) чат».