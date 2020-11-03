Галкин показал окрестности своего замка с высоты птичьего полёта

https://static.news.ru/photo/0475c3c6-1e64-11eb-af4a-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва и Максим Галкин Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Максим Галкин снял окрестности своего замка в деревне Грязь с самой высокой точки дома. В особняке артист живёт с супругой Аллой Пугачёвой и двумя детьми — Лизой и Гарри.

В кадр попала красочная осенняя природа и рядом стоящие дома. По внушительным строениям видно, что соседи Галкина и Пугачёвой — люди небедные.

instagram.com/maxgalkinru

Галкин рассказывал, что название деревни не имеет ничего общего с тем местом, которое оно обозначает. Наоборот, как раз-таки чистота, красивые леса и свежий воздух привлекли внимание знаменитостей, решивших здесь поселиться.

К тому же юморист уверен, что это идеальное место для того, чтобы растить детей. Посмотреть на дом Примадонны и её супруга приезжают целые экскурсии. Люди платят деньги только за то, чтобы взглянуть на особняк со стороны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что артист Максим Галкин на своей официальной странице в социальной сети обнародовал несколько видеозаписей, на которых запечатлены моменты отдыха знаменитой семьи в подмосковном замке.