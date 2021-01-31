Галкин показал, как учит с дочкой Пугачёвой французский язык

https://static.news.ru/photo/aa2d55fc-6439-11eb-854a-96000091f725_660.jpg Максим Галкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин опубликовал видео, в котором показал, как учит с дочкой французский язык. Он перечислил на иностранном языке элементы одежды, которые на нём были.

«Модный» урок прошёл во время прогулки: папа с дочкой шли по двору замка покататься с горки. Девочка похвалила отцовские сапожки, тот в ответ решил не терять времени и провёл урок французского.

instagram.com/elizaveta_galkinaa/

Да ты посмотри вообще, какой у меня ансамбль: тут у меня шапо такое, знаешь, спортиф, — рассказывал шоумен дочери.

Максим Галкин и Алла Пугачёва воспитывают семилетних двойняшек Гарри и Лизу. Дети, появившиеся на свет от суррогатной матери, показываю недюжинные способности в учёбе и искусстве. Они занимаются музыкой, иностранными языками, плаванием и рисованием.

Не так давно дети устроили целую галерею в одной из комнат замка, разместив там свои рисунки. Они позвали родителей, чтобы показать им импровизированный выставочный зал.

Ранее NEWS.ru сообщал, что юморист Максим Галкин поделился снимками с колядок в школе на Крещение, в которых приняла участие его дочь Лиза. На опубликованных Галкиным фото младшая дочь Аллы Пугачёвой облачена в праздничный народный костюм.