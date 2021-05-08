Галкин показал, как отметил День Победы вместе с детьми

https://static.news.ru/photo/f5ee236a-b13a-11eb-a334-96000091f725_660.jpg Максим Галкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин показал, как вместе с детьми встретил 9 Мая и побывал на стилизованном вечере. Друзья певицы и её мужа Александр и Ида Достман организовали у себя дома праздник с фронтовой тематикой.

На вечере побывали Валерия, Буйнов, Ольга Орлова, Стас Михайлов с женой и другие знаменитости. Галкин пришёл на праздник с детьми Лизой и Гарри.

В рамках праздника хозяева организовали выставку военных автоматов, гостей угощали солдатской кашей, звучали песни военных лет. Финалом вечера стал салют, который Галкин показал у себя в микроблоге.

В честь великого праздника артист опубликовал на своей странице фото деда, прошедшего всю войну. Юморист похож на фронтовика как две капли воды.

Звёзды по-разному встретили День Победы. Кто-то смотрел парад на Красной площади по телевизору, кто-то отмечал праздник в тесном кругу родных. Недавно выписавшаяся из больницы Ольга Бузова тоже смогла посмотреть Парад Победы только в прямом эфире.

Как сообщалось ранее, 76 лет назад завершилась Великая Отечественная война. 9 мая 1945 года немецко-фашистские войска полностью капитулировали. Точное число общих людских потерь до сих пор не известно. Специалисты заявляют о необходимости проведения дополнительных исследований.