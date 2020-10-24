Галкин показал, как начинается его день под крики детей

https://static.news.ru/photo/98aacd4a-16a1-11eb-b978-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: maxgalkinru/instagram.com

Шоумен и юморист Максим Галкин опубликовал в соцсетях домашнее видео, на котором главными героями оказываются его дети, даже не появляющиеся в кадре.

Из опубликованного ролика следует, что Максим, видимо, собирался поделиться с подписчиками некой глубокой мыслью.

И вот, собственно, что я хотел сказать, — именно с таких слов начинается запись.

Но развить идею Галкину не дали дети, чьи крики в этот момент слышатся на заднем плане.

Уже ничего, — пояснил артист, намекая, что в такой обстановке ничего путного записать не получится.

Напоследок он скептически отозвался о собственной причёске.

Ранее, как сообщал NEWS.ru, Галкин опубликовал архивное фото с Аллой Пугачёвой. По его словам, этому кадру 18 лет.