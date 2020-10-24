Галкин показал, как начинается его день под крики детей

Шоумен и юморист Максим Галкин опубликовал в соцсетях домашнее видео, на котором главными героями оказываются его дети, даже не появляющиеся в кадре.
Из опубликованного ролика следует, что Максим, видимо, собирался поделиться с подписчиками некой глубокой мыслью.
И вот, собственно, что я хотел сказать, — именно с таких слов
начинаетсязапись.
Но развить идею Галкину не дали дети, чьи крики в этот момент слышатся на заднем плане.
Уже ничего, — пояснил артист, намекая, что в такой обстановке ничего путного записать не получится.
Напоследок он скептически отозвался о собственной причёске.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, Галкин опубликовал архивное фото с Аллой Пугачёвой. По его словам, этому кадру 18 лет.