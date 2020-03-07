https://static.news.ru/photo/e02ca14a-603d-11ea-a3de-fa163e074e61_660.jpgМаксим ГалкинФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Юморист и телеведущий Максим Галкин на своей официальной странице в социальной сети обнародовал семейный видеоролик, в котором артист обсуждает со своими детьми флору и фауну. Запись была сделана в замке, в котором комик живёт вместе со своей женой — певицей Аллой Пугачёвой.
Близнецы Лиза и Гарри выслушали отца и ответили на его вопросы, что такое флора и фауна. Девочка указала Галкину на надпись «флора». Артист ответил дочери, что это слово означает «мир растений». Потом Галкин спросил детей, как называют мир животных. Гарри с широкой улыбкой на лице ответил: «Животинка!»