Галкин назвал «катастрофой» застройку полей вокруг дачи Урганта

Телеведущий и юморист Максим Галкин на своей странице в социальной сети Instagram поддержал коллегу Ивана Урганта, обратившего внимание на возможную застройку полей в районе его дачи. Пародист репостнул у себя публикацию шоумена и выразил сожаление из-за вероятной «застройки всей этой красоты» и «неотвратимой катастрофы грядущего».
Галкин
Прости меня, родная земля, делаю всё, что возможно, но видимо этого недостаточно <...>. Вместо того, чтобы превратить этот уголок нетронутой русской природы в национальный парк, а таких предложений было от нас, местных, много за эти годы, чтобы красота этих мест была и сохранена, и доступна для туристов, и приносила прибыль собственникам земель, упорно вынашиваются планы всё закатать в безликий жилищный фонд, — отметил Галкин.
Накануне Ургант на своей странице в социальной сети Instagram выступил против застройки полей возле его дачи. Журналист отметил, что у них «за городом очень красиво, холмы, чистая и тихая Москва-река». Шоумен подчеркнул, что все 15 лет, что он там живёт, «говорят, что эти поля застроят, несмотря на водозабор, природоохранную зону и то, что именно здесь шли страшные бои, которые остановили немцев в 1941-м».
Ранее сообщалось, что телеведущий, актёр, кинопродюсер Александр Цекало перестал считать своими друзьями Гарика Мартиросяна, Сергея Светлакова и Ивана Урганта, с которыми несколько лет вёл популярное юмористическое шоу «Прожекторперисхилтон» на Первом канале. О причине ссоры с коллегами и их предательстве он рассказал Esquire.