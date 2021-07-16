Галкин назвал «катастрофой» застройку полей вокруг дачи Урганта

Телеведущий и юморист Максим Галкин на своей странице в социальной сети Instagram поддержал коллегу Ивана Урганта, обратившего внимание на возможную застройку полей в районе его дачи. Пародист репостнул у себя публикацию шоумена и выразил сожаление из-за вероятной «застройки всей этой красоты» и «неотвратимой катастрофы грядущего».

Галкин добавил , что «столичный строительный маховик» остановить не удаётся, «несмотря на природоохранные доводы, несмотря на многолетнюю борьбу всех местных активистов». Он отметил, что ситуация осложнилась после того, как «поля между нашими деревнями вокруг», между Грязью, Ивановкой, Аксиньино, Николиной Горой и другими отошли к Новой Москве.

Прости меня, родная земля, делаю всё, что возможно, но видимо этого недостаточно <...>. Вместо того, чтобы превратить этот уголок нетронутой русской природы в национальный парк, а таких предложений было от нас, местных, много за эти годы, чтобы красота этих мест была и сохранена, и доступна для туристов, и приносила прибыль собственникам земель, упорно вынашиваются планы всё закатать в безликий жилищный фонд, — отметил Галкин.

Накануне Ургант на своей странице в социальной сети Instagram выступил против застройки полей возле его дачи. Журналист отметил, что у них «за городом очень красиво, холмы, чистая и тихая Москва-река». Шоумен подчеркнул, что все 15 лет, что он там живёт, «говорят, что эти поля застроят, несмотря на водозабор, природоохранную зону и то, что именно здесь шли страшные бои, которые остановили немцев в 1941-м».

Ранее сообщалось, что телеведущий, актёр, кинопродюсер Александр Цекало перестал считать своими друзьями Гарика Мартиросяна, Сергея Светлакова и Ивана Урганта, с которыми несколько лет вёл популярное юмористическое шоу «Прожекторперисхилтон» на Первом канале. О причине ссоры с коллегами и их предательстве он рассказал Esquire.