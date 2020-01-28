https://static.news.ru/photo/81212fce-417d-11ea-9859-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Артист Максим Галкин в эти дни совершает путешествие по островам Австралии и Новой Зеландии. На гастролях он находится один, очередной вояж пародист провёл в австралийском штате Тасмания.

Тасмания покорила артиста большим реликтовым лесом, о походе по которому Галкин сделал видеоотчёт. Так, он уделил время огромному папоротнику ростом с гигантскую пальму.

@maxgalkin.ru

Галкин отметил, что лесу, по которому он гуляет, уже более 100 миллионов лет, папоротнику, чтобы вырасти до таких размеров, нужно лет 300.

Но одним пинком ноги можно его обломать, потому что ствол внутри трухлявый. Но мы этого делать не будем, — спародировал юморист ведущего Николая Дроздова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущий и юморист Максим Галкин отправился в Новую Зеландию без своей супруги Аллы Пугачёвой. Галкин делится видами страны в своём Instagram.