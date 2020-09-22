Галкин опубликовал видео в банном халатике в саду у замка

Максим Галкин опубликовал видео, на котором он в банном халатике прогуливается по саду у своего замка в деревне Грязь. Муж Примадонны занялся обустройством территории у своего особняка.
Обустроить территорию у дома звёздная пара решила только недавно. Пугачёва и Галкин планируют заложить места для прогулок с каменными тропами, лестницами. И сейчас юморист решил показать, на какой стадии находится строительство.
Что приятно, с утра вышел в халатике и пошел смотреть за строительными работами, — комментирует происходящее на кадрах артист.
Территория возле замка звёздных супругов действительно довольно большая. И здесь немало времени проводит сам комик, его дети Лиза и Гарри играют в футбол, катаются на велосипедах, просто бегают.
Во дворе дома артистов есть амфитеатр, домик для гостей и прислуги, зона для летних пикников и теплица.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский телеведущий Максим Галкин в Instagram разместил видеозапись со своими детьми — семилетними Лизой и Гарри. В ролике, снятом женой юмориста певицей Аллой Пугачёвой, запечатлено, как Галкин сидит за столом на кухне в окружении детей.
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