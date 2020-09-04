https://static.news.ru/photo/0457f124-ef08-11ea-89d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Юморист Максим Галкин опубликовал видео, как Лиза и Гарри собираются в школу.

На видео в социальной сети Instagram Максим Галкин удивляется размеру рюкзаков своих детей.

Ох, а чего это у вас рюкзак большой такой-то? — спросил юморист у детей.

Гарри рассказал, что в рюкзаке лежит «культура», а Лиза добавила «и физ-ра!».

Максим Галкин отшутился, что с такими тяжёлыми рюкзаками дети теперь похудеют. За кадром певица Алла Пугачёва заметила, что похудеть — это хорошая идея, так как она «ни во что не влезает».

В первую очередь, певица откажется от хлеба, сообщает «Пятый канал».

Как писал NEWS.ru ранее, российский модельер Валентин Юдашкин с женой Мариной поздравили детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина с Днём знаний. Отмечается, что модельер посетил звёздную пару несмотря на плохое самочувствие.