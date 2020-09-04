Юморист Максим Галкин опубликовал видео, как Лиза и Гарри собираются в школу.
На видео в социальной сети Instagram Максим Галкин удивляется размеру рюкзаков своих детей.
Ох, а чего это у вас рюкзак большой такой-то? — спросил юморист у детей.
Гарри рассказал, что в рюкзаке лежит «культура», а Лиза добавила «и физ-ра!».
Максим Галкин отшутился, что с такими тяжёлыми рюкзаками дети теперь похудеют. За кадром певица Алла Пугачёва заметила, что похудеть — это хорошая идея, так как она «ни во что не влезает».
В первую очередь, певица откажется от хлеба,
Как писал NEWS.ru ранее, российский модельер Валентин Юдашкин с женой Мариной поздравили детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина с Днём знаний. Отмечается, что модельер посетил звёздную пару несмотря на плохое самочувствие.
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