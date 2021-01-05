Галкин одобрил желание Лазарева и Топалова записать вместе песню

https://static.news.ru/photo/dd948c5e-5024-11eb-8de9-fa163e074e61_660.jpg Влад Топалов и Сергей Лазарев Фото: lazarevsergey/instagram.com

Певец Сергей Лазарев подтвердил, что хочет записать совместную песню со своим экс-коллегой по группе Smash! Владом Топаловым. Идею артистов одобрил юморист Максим Галкин в комментариях в Instagram.

Лазарев отмечал Новый год на Бали вместе со своим экс-коллегой по группе Smash! Владом Топаловым. Друзья рассказали, что у них есть совместные планы, которые они готовы реализовать после распада коллектива, который произошёл 15 лет назад.

Друзья заявили, что запишут новый хит в честь 20-летия коллектива. Лазарев и Топалов даже выложили несколько забавных видео с индонезийского острова. В ролике Лазарев отмечает, что у них есть «хорошая водка». После таких слов Топалов замечает, что говорить про спиртное нельзя, это может закончиться баном.

Класс! Обязательно! — написал в комментариях Галкин.

Ранее Лазарев рассказал, что случайно познакомился с внучкой последнего короля индонезийского острова Анака Агунга Англураха Кетута. Неожиданная встреча произошла во время экскурсии в водном дворце Тирта Гангга, сообщал NEWS.ru.