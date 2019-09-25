https://static.news.ru/photo/9acf0236-e00a-11e9-9aab-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Шоумен Максим Галкин заявил, что экология в мире напоминает ситуацию «накануне апокалипсиса». По его словам, не лучше обстоят дела в России, где «не то, что пчёлы — у нас многие люди на грани выживания».

Только боюсь, что когда Россия окончательно встанет с колен и выпрямится, в природе русской спасать уже будет нечего, — написал артист в своём Instagram .

Проблемами экологии шоумен заинтересовался, восхитившись выступлением Греты Тунберг в ООН. 16-летняя активистка обвинила мировых лидеров во лжи и «краже детства». Галкин согласился со словами шведки, добавив, что весь мир столкнулся с «доселе невиданными проблемами».

Таяние арктических ледников, общемировое вымирание пчёл, вымирание птиц в Америке и огромное мусорное пятно в океане размером с Монголию. Разве ведущие мировые державы сплотились для решения этих проблем, как это показывают часто в голливудских фильмах с хорошим концом? Нет, — констатировал Галкин.

Ранее News.ru сообщал, что президент Чили Себастьян Пиньера пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг принять участие в климатическом саммите COP25. Он начнётся в его стране 2 декабря. Своё участие в COP25, конференции ООН по изменению климата, уже подтвердили главы нескольких десятков стран.