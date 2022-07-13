Галкин объявился после слухов о покушении в Юрмале

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Максим Галкин

Максим Галкин вышел на связь с поклонниками после слухов о покушении на него в Юрмале. Артист записал видео, на котором он запечатлён во время велопрогулки с сыном в лесу, пишет KP.RU.

Слухи о нападении на экс-ведущего появились накануне. Сообщалось, что на пятого мужа Пугачёвой напали с кулаками неизвестные, сам артист серьёзно пострадал и якобы даже находится в реанимации. В ответ шоумен вышел на связь и показал, что с ним всё в порядке.

Однако, пишет газета, фанаты артиста обратили внимание на его выпученные глаза и открытый рот на кадрах. Это некоторые истолковали как активную мимику, скрывающую стресс.

Фото: соцсети

Семья Галкина и Пугачёвой живет в Юрмале в особняке, которому почти 100 лет. Вилла «Марта» находится на местной «Рублёвке лайт» — проспекте Булдури. По соседству находится дом Лаймы Вайкуле.

Ранее продюсер Сергей Лавров предположил, что нелестные высказывания Галкина в адрес России могут быть связаны с проблемами воспитания шоумена. По его мнению, «всё уходит корнями в детство».