Галкин объяснил нелестные высказывания Смехова о России Борис Галкин: высказываниями о России Смехов позиционирует себя смелой личностью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный артист России Борис Галкин объяснил высказывания коллеги Вениамина Смехова о России желанием позиционировать себя смелой и особой личностью. В беседе с aif.ru артист предположил, что звезда «Трех Мушкетеров» в будущем может кардинально изменить риторику.

Он же должен как-то себя позиционировать как герой, как особо мыслящий, как очень смелый, острый, как индивидуальность, как особая личность. Но с таким же успехом он может заговорить потом и в обратном направлении, зеркально, — сказал Галкин.

Он добавил, что давно знаком со Смеховым и, по наблюдению Галкина, его коллеге никогда не был присущ «командный дух». По словам артиста, Смехову всегда было нужно «звездить».

Венечке надо было обязательно быть звездой, и он очень старался в этом направлении. Поэтому для меня это неудивительно — все то, что он говорит сейчас. Ему хочется выделиться, — добавил Галкин.

Вениамин Смехов в своих социальных сетях критикует спецоперацию и РФ. В интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) он заявил, что Россия — гостеприимная для страха страна. Кроме того, он отказался от звания народного артиста РФ.

Ранее Борис Галкин объяснил, почему эмигрировавшая из страны певица Алла Пугачева назвала россиян «холопами и рабами». По его словам, в Примадонне взыграло высокомерие. Он подчеркнул, что Пугачева перестала быть интересна россиянам и утратила свою былую популярность. По мнению Галкина, все новости о ней потеряли актуальность. Сплетни о ней больше похожи на «пустой треп на скамеечке», отметил он.