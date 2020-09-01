Галкин и Пугачёва отдали своих детей в частную школу в соседней деревне

https://static.news.ru/photo/84aa5b1e-ec74-11ea-ba69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Максим Галкин и Алла Пугачёва отдали своих двойняшек в частную школу. Лиза и Гарри в этом году пошли в первый класс Первой московской гимназии.

Стоимость обучения здесь составляет 160 тысяч рублей в месяц. На сайте гимназии отмечается, что обучение тут ведётся на основе индивидуальных учебных планов в соответствии с потребностями детей, а английский язык изучается по программе английских спецшкол. Находится гимназия в подмосковных Липках, неподалёку от деревни Грязь Одинцовского района, где в замке живут звёздные супруги и их дети.

В первый класс в этом году пошла также дочка Гарика Харламова и Кристины Асмус Анастасия. Она поступила в школу «Президент». Это заведение является одним из самых дорогих по стоимости среди частных школ. Руководство часто хвастается тем, что создаёт для учеников англоязычную среду. Стоимость обучения — 180 тысяч рублей в месяц.

А вот Евгений Плющенко и Яна Рудковская остановили свой выбор на обычной государственной школе для своего сына Саши.

О будущем своего ребёнка задумалась и телеведущая Ксения Собчак. Она пока не знает, в какое учебное заведение отдать их общего с актёром Максимом Виторганом сына. Собчак заявила, что не хочет отдавать Платона в школу на Рублевке «из-за атмосферы, которая очень часто там складывается», но и остерегается обычных учебных заведений. Совета она спросила у подписчиков в Instagram, писал NEWS.ru