Галкин едко высказался насчёт отсутствия звания «народного»

Максим Галкин заявил, что спокойно относится к отсутствию у него звания народного или заслуженного артиста. По словам артиста, ему не важно, что за такие звания дают специальные места на кладбище.
Поводом послужила беседа юмориста с Валерием Меладзе, который стал гостем программы Галкина «Музыкалити» на YouTube-канале Gazgolder. Меладзе
Специальные места на кладбище? Да уж, это очень важно. Я не заслуженный и не народный. Да и слава Богу, — посмеялся в ответ муж Пугачёвой.
Максим Галкин — один из самых популярных юмористов страны. Он ведёт несколько телешоу, которые отличает высокий рейтинг. Артист ездит по стране с концертами, неизменно собирая аншлаги.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Максим Галкин показал, как он вместе с детьми наряжает ёлку и репетирует встречу Нового года. Муж Аллы Пугачёвой оделся с близнецами в одном стиле — в красно-белые наряды.