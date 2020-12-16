Галкин едко высказался насчёт отсутствия звания «народного»

https://static.news.ru/photo/271f62dc-40f2-11eb-bf33-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин Фото: Genrietta Peryan/via Globallookpress.com

Максим Галкин заявил, что спокойно относится к отсутствию у него звания народного или заслуженного артиста. По словам артиста, ему не важно, что за такие звания дают специальные места на кладбище.

Поводом послужила беседа юмориста с Валерием Меладзе, который стал гостем программы Галкина «Музыкалити» на YouTube-канале Gazgolder. Меладзе рассказал Галкину о привилегиях, которые даёт это звание. певец заметил, что это «как минимум почётно», так как говорит о признании заслуг артиста. К тому же это даёт «бонусы» и после смерти в виде особого места на кладбище.

Специальные места на кладбище? Да уж, это очень важно. Я не заслуженный и не народный. Да и слава Богу, — посмеялся в ответ муж Пугачёвой.

Максим Галкин — один из самых популярных юмористов страны. Он ведёт несколько телешоу, которые отличает высокий рейтинг. Артист ездит по стране с концертами, неизменно собирая аншлаги.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Максим Галкин показал, как он вместе с детьми наряжает ёлку и репетирует встречу Нового года. Муж Аллы Пугачёвой оделся с близнецами в одном стиле — в красно-белые наряды.