Галич назвала возможную причину недомолвок с Ивлеевой

https://static.news.ru/photo/e232b116-bf90-11ea-8f28-fa163e074e61_660.jpg Ида Галич Фото: galichida/instagram.com

Блогер Ида Галич раскрыла подробности конфликта с коллегой по цеху Анастасией Ивлеевой. Девушки перестали общаться друг с другом.

Вчера обнаружила, что Настя не подписана на меня в Instagram. Сначала подумала, что у неё гив, но потом обнаружила у неё в подписках Машу Миногарову, Наталью Рудову. Поняла, что нет, не гив, — пожаловалась телеведущая в stories Instagram.

По её словам, Ивлеевой могут не нравиться видео, которые она делает вместе со своим супругом Аланом Басиевым.

Вообще, человек не обязан смотреть контент, который ему не интересен. Это выбор каждого. Вам и мне пора понять, что наши с Аланчиком счастливые сытые ряхи почему-то нравятся не всем, — отметила Галич.

Сейчас на страницу Ивлеевой подписаны более 17 миллионов пользователей Instagram, многие из которых относятся к кумиру с восторгом. Однако многие звёзды утверждают, что Ивлеева не смогла справиться со звёздной болезнью. Например, блогер Айза Анохина посоветовала россиянам ведущей «Орла и решки», отметив, что обожаемый ими интернет-образ — далеко не пример для подражания.

Как писал NEWS.ru, ранее Ивлеева организовала в столице салют, посвящённый её подписчикам в Instagram. В прямом эфире знаменитость позировала с бокалом шампанского в руках, после чего села за руль. Мероприятие телезвезда приурочила к впечатляющей цифре, связанной с соцсетью: число фолловеров её аккаунта перевалило за 17 миллионов. Салют прогремел в районе делового центра «Москва-Сити» и длился пять минут. Во время салюта и после него блогер выходила в эфир с бокалом в руке и честно призналась, что «выпила глоточек». Ориентировки на автомобиль Ивлеевой были позже разосланы по всем постам ГИБДД столицы.