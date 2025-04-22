Гала-ужин «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда»: фото с мероприятия

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Певица Алсу во время гала-ужина «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда»

22 апреля на торжественном гала-ужине национальной музыкальной «Премии МУЗ-ТВ 2025. Легенда» в Москве, который прошел в столичном отеле Moscow Marriott Imperial Plaza, собрался весь музыкальный топ страны. На мероприятии объявили шорт-листы в номинациях, раскрыли имена ведущих премии, а также дали старт зрительскому голосованию.

Среди звездных гостей были как номинанты и победители «Премии МУЗ-ТВ» прошлых лет, так и представители экспертного жюри из числа мэтров отечественного шоу-бизнеса и именитых продюсеров. Ведущими станут Яна Чурикова, Владимир Маркони, Лера Кудрявцева, MIA BOYKA и Николай Басков.

Так, одним из рекордсменов по числу номинаций стала Люся Чеботина, которая может получить награду сразу в шести категориях. В шорт-листы церемонии впервые попали Женя Трофимов и группа «Комната культуры», ZOLOTO, BEARWOLF и другие молодые артисты, которые только недавно начали свой путь, но уже стали одними из главных героев музыкальных чартов.

Кроме того, совместная работа Димы Билана и Мари Краймбрери It«s My Life представлена сразу в четырех номинациях — «Лучшая песня», «Лучшее танцевальное видео», «Лучшая коллаборация» и «Лучшее видео». На премию МУЗ-ТВ в номинации «Лучший альбом» претендуют: Леонид Агутин — «Все не зря», Мот — «Август навсегда», Игорь Крутой — «70», LYRIQ — «02:28», Artik Asti — «Качели», Егор Крид — «Меньше чем три», ZOLOTO — «Перевоплотиться», Диана Арбенина — «Трибьют».

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