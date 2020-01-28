https://static.news.ru/photo/633888a2-ee00-11e9-b594-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская певица Полина Гагарина поделилась впечатлениями после того, как она увидела первых участниках нового сезона шоу «Голос.Дети».

Я так хочу, чтобы вы поскорее увидели этих ангелов! Моё сердце выскакивало каждый раз. Особенно, когда дети выбирали меня. Я вами восхищена: вашей смелостью, храбростью, талантом, — написала артистка в Instagram.

Она отметила, что впереди ещё два дня прослушиваний.