Российская певица Полина Гагарина поделилась впечатлениями после того, как она увидела первых участниках нового сезона шоу «Голос.Дети».
Я так хочу, чтобы вы поскорее увидели этих ангелов! Моё сердце выскакивало каждый раз. Особенно, когда дети выбирали меня. Я вами восхищена: вашей смелостью, храбростью, талантом, — написала артистка в Instagram.
Она отметила, что впереди ещё два дня прослушиваний.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Полина Гагарина исполнила кавер на песню Rollin' группы Limp Bizkit. Гагарина
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