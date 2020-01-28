Полина Гагарина Полина Гагарина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская певица Полина Гагарина поделилась впечатлениями после того, как она увидела первых участниках нового сезона шоу «Голос.Дети».

Я так хочу, чтобы вы поскорее увидели этих ангелов! Моё сердце выскакивало каждый раз. Особенно, когда дети выбирали меня. Я вами восхищена: вашей смелостью, храбростью, талантом, — написала артистка в Instagram.

Она отметила, что впереди ещё два дня прослушиваний.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица Полина Гагарина исполнила кавер на песню Rollin' группы Limp Bizkit. Гагарина стала гостьей программы LAB, которую ведёт музыкант Антон Беляев совместно со своей группой Therr Maitz.

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