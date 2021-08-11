Певица Гагарина «оседлала» 13-летнего сына

Певица Полина Гагарина залезла на спину 13-летнего сына Андрея во время прогулки по Санкт-Петербургу. Снимок она опубликовала в Instagram.

День, как вихрь! Приехали, побежали по любимому Питеру, промокли до нитки, спели концерт и несёмся домой собирать чемоданы в отпууууууск, — похвасталась Гагарина.

Поклонники певицы не оценили бунтарскую выходку исполнительницы и выразили свою критику в комментариях. Они говорили, что «нельзя так ребёнка перегружать» и что «никогда не позволили бы себе запрыгнуть сыну на спину».

Сейчас Полина выкладывает фотографии из отпуска, который она проводит на одном из курортов турецкого города Мармарис. Вместе с певицей на отдых поехала её юная дочь Мия. Счастливая Гагарина публикует фотографии в новом купальнике с пляжа и наслаждается едой в местных фешенебельных ресторанах.

Ранее Полина, разведённая после шести лет брака, давала советы по поддержанию отношений в семье.