https://static.news.ru/photo/02fc75b6-1ddf-11ea-97c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Маша и Медведь/facebook.com

Российская певица Полина Гагарина рассказала, что не показывает своей дочери Мии популярный мультик «Маша и Медведь». Этим она поделилась на концерте «Прожекторперисхилтон».

Гагарину пригласили на программу, где разговор зашёл о детских мультфильмах. Иван Ургант отметил, что эпизод «Маша плюс каша» стал единственным анимационным роликом, набравшим более 4,5 миллиарда просмотров на YouTube. Также он поинтересовался, смотрит ли гостья концерта этот мультик со своей дочкой.

Гагарина ответила, что не показывала Мии ни одной серии, чем вызвала небольшую заминку среди ведущих, передаёт «Дни.ру». Тогда Гарик Мартиросян поинтересовался, что она показывает ребёнку.

«Бонифация», — призналась певица.

Как ранее писал NEWS.ru, телевидение в том виде, в котором его привыкли видеть сейчас, перестанет существовать. Об этом заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Вместе с тем, подчеркнул он, само явление телевизионного продукта не исчезнет, но претерпит кардинальные изменения.