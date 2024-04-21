«Гадким утенком была»: Гарик Сукачев рассказал о первой встрече с женой Сукачев рассказал, как жена превратилась из гадкого утенка в прекрасного лебедя

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

Гарик Сукачев

Российский рок-музыкант Гарик Сукачев рассказал о первой встрече с супругой Ольгой Королевой, с которой познакомился, будучи 16-летним подростком. В интервью Светлане Бондарчук для YouTube-шоу «Света вокруг света» артист признался, что во время знакомства Ольга не сразу ему приглянулась и показалась «гадким утенком», однако потом превратилась в прекрасного лебедя.

[Познакомились] на катке. Все время говорю, зачем я туда поперся, у меня были другие планы. <...> Таким гадким утенком была. Прям совсем гадким. <...> Какое-то клетчатое пальтишко, коричневый воротник с искусственным мехом, шапка. Ну, девочка, которая такая — никакая. <...> А вот летом этот гадкий утенок превращается в прекрасного лебедя. Вот. И тут у меня голова закружилась, — сказал Сукачев.

Певец подчеркнул, что до сих пор не может найти ответа на вопрос, как ему с супругой удалось сохранить любовь с подросткового возраста. Он признался, что в его жизни были влюбленности, поскольку артисты — это люди искусства и такие эмоции им необходимы. Сукачев также обратил внимание на примеры многолетнего брака у его знаменитых коллег Сергея Галанина и Александра Скляра.

Сережка Галанин со своей женой с детства, они в одном дворе жили. Саня Скляр с Леной всю свою жизнь. И Саня как-то сказал: «Наши девчонки — это жены декабристов». И он абсолютно прав, — отметил артист.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что брак спасает умение супругов идти друг другу навстречу. По его словам, именно так он поступает с певицей Валерией, благодаря чему им удается сохранить счастливые отношения в семье на протяжении 21 года. Пригожин также подчеркнул, что важно приносить извинения, если кто-то бывает неправ.