https://static.news.ru/photo/c22f646e-1959-11ea-93b2-fa163e074e61_660.jpg Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская снова повторит свои нынешние приключения. Она заведёт новый роман.

Судьбу пианистки нагадала ясновидящая Марианна Абравитова.

Следующий год не принесёт Виталине ничего нового. Она начинает гулять по кругу, — заявила гадалка.

Сейчас интерес к персоне Цымбалюк-Романовской поутих, но вскоре в её жизни появится новый мужчина, передаёт детали пророчества издание Dni.ru. Однако к настоящим чувствам это снова не будет иметь никакого отношения.

Ясновидящая разглядела, что пианистка хочет стабильности, мечтает снова выйти замуж, но ей снова нужен для этого мужчина в возрасте. Абравитова рассказала. что в браке с Джигарханяном Цымбалюк-Романовская «каталась как сыр в масле». Потому что её новый избранник будет человеком очень властным и станет жёстко контролировать Виталину.

Ранее News.ru сообщал, что певец Прохор Шаляпин оставил свою возлюбленную Виталину Цымбалюк-Романовскую и на время переехал к бывшей любовнице Татьяне Гудзевой. Причиной стало желание артиста выяснить, действительно ли рождённый любовницей малыш является его сыном.