Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская снова повторит свои нынешние приключения. Она заведёт новый роман.
Судьбу пианистки нагадала ясновидящая Марианна Абравитова.
Следующий год не принесёт Виталине ничего нового. Она начинает гулять по кругу, — заявила гадалка.
Сейчас интерес к персоне Цымбалюк-Романовской поутих, но вскоре в её жизни появится новый мужчина,
Ясновидящая разглядела, что пианистка хочет стабильности, мечтает снова выйти замуж, но ей снова нужен для этого мужчина в возрасте. Абравитова рассказала. что в браке с Джигарханяном Цымбалюк-Романовская «каталась как сыр в масле». Потому что её новый избранник будет человеком очень властным и станет жёстко контролировать Виталину.
Ранее News.ru сообщал, что певец Прохор Шаляпин оставил свою возлюбленную Виталину Цымбалюк-Романовскую и на время переехал к бывшей любовнице Татьяне Гудзевой. Причиной стало желание артиста выяснить, действительно ли рождённый любовницей малыш является его сыном.
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