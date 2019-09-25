https://static.news.ru/photo/8e189554-e01c-11e9-920d-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Ясновидящая и таролог Марианна Абравитова заявила, что певица Ольга Бузова включила так называемый режим самоуничтожения. По её словам, если звезда «Дома-2» не поменяет образ жизни, то может дождаться участи актрисы Анастасии Заворотнюк.

Абравитова отметила, что рак мозга начинается с провалов в памяти, усталости и головных болей. К этому ведут бесконечная смена часовых поясов и напряжённый график работы, то, на что уже жалуется Бузова, сообщают « Дни.ru ».

Посмотрите, ведь и Фриске, и Заворотнюк, и Хворостовский жили по принципу «объять необъятное». Такое поведение приводит к сокращению жизненной дороги, и человек умирает раньше времени, — отметила гадалка.

По её мнению, Бузовой необходимо правильно распределить своё время и «понять, ради того, чтобы быть первой, не стоит губить себя».

Ранее News.ru сообщал, что актриса Анастасия Заворотнюк, которая лечится от рака в одной из столичных клиник, оформила завещание. О том, что в палату к артистке приходили родственники и нотариус, стало известно журналистам. По некоторым сведениям, знаменитость пришла в себя и поделила наследство между близкими. По оценкам СМИ, стоимость имущества Заворотнюк составляет более 500 миллионов рублей.