https://static.news.ru/photo/e9a66002-36a9-11ea-85e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский футболист Фёдор Смолов собирается жениться на 17-летней Марией Юмашевой, которая является внучкой первого президента России Бориса Ельцина. Совсем недавно пара перестала скрывать свои отношения. Журналистам удалось выяснить, что торжество состоится на острове Сент-Барт после того, как невесте исполнится 18 лет.

Как отмечает Teleprogramma.pro, возраст избранницы не смущает 29-летнего футболиста. Не против бракосочетания и родственники самой девушки. Смолов кажется им хорошим кандидатом на руку и сердце Марии. По некоторым данным, невеста закончила элитную школу и знает несколько иностранных языков.

Слухи о романе футболиста с родственницей политика появились после того, как девушка начала оставлять комментарии под публикациями спортсмена в Instagram. Позднее сам форвард опубликовал в своём аккаунте совместный снимок с девушкой, где они стоят в обнимку, писал NEWS.ru.