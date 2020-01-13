Российский футболист Фёдор Смолов собирается жениться на 17-летней Марией Юмашевой, которая является внучкой первого президента России Бориса Ельцина. Совсем недавно пара перестала скрывать свои отношения. Журналистам удалось выяснить, что торжество состоится на острове Сент-Барт после того, как невесте исполнится 18 лет.
Как
Слухи о романе футболиста с родственницей политика появились после того, как девушка начала оставлять комментарии под публикациями спортсмена в Instagram. Позднее сам форвард опубликовал в своём аккаунте совместный снимок с девушкой, где они стоят в обнимку, писал NEWS.ru.
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