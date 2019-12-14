https://static.news.ru/photo/7fbe7796-1ea4-11ea-9277-fa163e074e61_660.jpg Фото: paulina_andreeva_official_fan/instagram.com

Известный режиссёр Фёдор Бондарчук появился в сопровождении молодой жены Паулины Андреевой на светском балу Black&White Gala журнала Harper's Bazaar.

На мероприятии был установлен чёрно-белый дресс-код. Фёдор появился в классическом смокинге, а Паулина выбрала чёрное платье в пол с открытыми плечами и глубоким декольте.

В какой-то момент режиссёр не смог совладать с эмоциями и начал целовать обнажённые плечи возлюбленной, пишет «Телепрограмма». Снимки, которые разлетелись по всему Интернету, пришлись по душе поклонникам звёздной пары. Супругов буквально засыпали комплиментами.

Как ранее писал NEWS.ru, музыкант Филипп Киркоров сделал своеобразный каминг-аут, появившись на светском мероприятии в новой куртке.