Известный режиссёр Фёдор Бондарчук появился в сопровождении молодой жены Паулины Андреевой на светском балу Black&White Gala журнала Harper's Bazaar.
На мероприятии был установлен чёрно-белый дресс-код. Фёдор появился в классическом смокинге, а Паулина выбрала чёрное платье в пол с открытыми плечами и глубоким декольте.
В какой-то момент режиссёр не смог совладать с эмоциями и начал целовать обнажённые плечи возлюбленной,
Как ранее писал NEWS.ru, музыкант Филипп Киркоров сделал своеобразный каминг-аут, появившись на светском мероприятии в новой куртке.
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