Фёдор Бондарчук призвал москвичей соблюдать режим самоизоляции

Режиссёр Фёдор Бондарчук призвал жителей столицы соблюдать режим самоизоляции, который был введён в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Чем меньше передвижений по городу, тем меньше заражений, — отметил Бондарчук.
По его словам, люди обязаны соблюдать дистанцию, чтобы не подвергать опасности своих близких. Он считает, что к пропускной системе нужно отнестись с пониманием, так как это временная мера позволит спасти жизни миллионам,
Как писал NEWS.ru, сестра Ольги Бузовой Анна смогла правильно использовать свободное время, которое у неё появилось благодаря режиму самоизоляции. Девушка начала активно заниматься спортом.
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