Фёдор Бондарчук призвал москвичей соблюдать режим самоизоляции

https://static.news.ru/photo/d4f1b718-7f49-11ea-879f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Режиссёр Фёдор Бондарчук призвал жителей столицы соблюдать режим самоизоляции, который был введён в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Чем меньше передвижений по городу, тем меньше заражений, — отметил Бондарчук.

По его словам, люди обязаны соблюдать дистанцию, чтобы не подвергать опасности своих близких. Он считает, что к пропускной системе нужно отнестись с пониманием, так как это временная мера позволит спасти жизни миллионам, передаёт Teleprogramma.pro.

Как писал NEWS.ru, сестра Ольги Бузовой Анна смогла правильно использовать свободное время, которое у неё появилось благодаря режиму самоизоляции. Девушка начала активно заниматься спортом.